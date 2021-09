Leader e intoccabile: Bonaventura si è preso la Fiorentina

Nella Fiorentina che ha iniziato il campionato con tre vittorie in quattro partite, c’è anche l’importante contributo di Giacomo Bonaventura. Dopo una prima stagione in riva all’Arno tra alti e bassi, Jack è riuscito finalmente a svoltare grazie all’arrivo in panchina di Vincenzo Italiano. Schierato come mezzala destra nel 4-3-3 viola, il classe ’89 è partito dal 1’ in tutte le partite ufficiali della Fiorentina e il suo contributo alla causa è stato sempre importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da www.fiorentinanews.com (@fiorentinanewscom)

Contro il Torino l’assist per il colpo di testa vincente di Vlahovic, contro il Genoa il passaggio decisivo per la rete di Saponara e il gol del 2-0 che ha chiuso la partita. Ma i numeri non bastano per raccontare a pieno l’importanza di Bonaventura nell’ecosistema di Italiano: Jack è diventato in poco tempo uno dei leader dello spogliatoio viola, che in estate ha perso due figure carismatiche come Pezzella e Ribery. Insostituibile (o quasi) per Italiano, l’ex Milan è l’unico centrocampista ad essere partito sempre titolare: visto quanto piace ad Italiano ruotare i giocatori, questo significa molto su quanto sia importante Bonaventura per la Fiorentina.