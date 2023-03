Leão assente contro la Fiorentina. E allora Pioli si prepara a schierare un ex viola

Si avvicina Fiorentina-Milan, gara che si disputerà sabato 4 marzo alle ore 20:45 al Franchi. L’allenatore dei rossoneri ed ex viola Stefano Pioli dovrà fare i conti con una pesante assenza. A causa del cartellino giallo rimediato da diffidato nell’ultimo impegno contro l’Atalanta, Rafael Leão salterà la trasferta di Firenze.

Pioli, dunque, valuta cambiamenti nell’undici di partenza del Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex attaccante della Fiorentina Ante Rebic è il favorito per una maglia da titolare al Franchi. Il croato non parte dal primo minuto da oltre un mese, dalla rovinosa sconfitta del Milan per 2-5 contro il Sassuolo.