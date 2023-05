Lecce e Spezia pareggiano e restano coinvolte nella lotta salvezza, ma intanto condannano la Cremonese alla retrocessione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Arriva un altro verdetto in chiave retrocessione, ed è quello che condanna la Cremonese. La squadra grigiorossa, avversaria della Fiorentina in semifinale di Coppa Italia, torna ufficialmente in Serie B in virtù della sconfitta di ieri col Bologna e del risultato di Lecce-Spezia, gara dell’ora di pranzo terminata 0-0.

Pugliesi e liguri non si sono fatti male, sebbene entrambe avessero bisogno di una vittoria per avvicinare la salvezza. Con il pareggio, invece, lo Spezia guadagna un solo punto sul terz’ultimo posto occupato dal Verona, mentre il Lecce ha un margine di tre lunghezze. Per l’ultimo posto che costa la Serie B è dunque ancora tutto aperto a due giornate dalla fine.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 64, Atalanta 61, Roma 59, Monza 52, Bologna 50, Torino 49, Fiorentina 49, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.