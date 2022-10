Lecce-Fiorentina: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Il Lecce per continuare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica, la Fiorentina alla disperata ricerca di punti anche in campionato. Alle ore 20:45 al Via del Mare andrà in scena Lecce-Fiorentina, ultimo atto della 10a giornata di Serie A. Si prospetta una gara ad alta tensione quella tra viola e giallorossi, con i tre punti in palio che pesano come un macigno per entrambe le formazioni.

