Lech Poznan-Fiorentina e una promessa di gol: Cabral si trova di fronte Ishak. E l’unico che ha fatto meglio di loro…

Se c’è una cosa che sembra promettere Lech Pozanan-Fiorentina, quarto di finale d’andata di Conference League che si giocherà stasera in Polonia, sono i gol. Nello stadio Municipale tutto esaurito, ci sarà una vera e propria sfida nella sfida in attacco, tra Arthur Cabral e Mikael Ishak, punti di riferimento offensivi delle due formazioni. Entrambi sono a 5 gol segnati nella competizione e sono i maggiori pericoli sotto porta per le difese.

Quasi per ironia della sorte, l’unico che nella competizione ha fatto meglio di loro partirà probabilmente dalla panchina: Luka Jovic, 6 gol in Conference e capocannoniere del trofeo fino ad ora. Il brasiliano lo ha superato nelle gerarchie grazie a una buona continuità al gol. Ritornando a Ishak, che ha avuto esperienze in Italia con Crotone e Parma: 11 gol e 4 assist in casa, oltre ai 5 più 3 assist in Europa. E’ lui l’uomo da temere del Lech, oltre alla stellina del centrocampo Skoras. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.