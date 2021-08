L’effetto Italiano che ha contagiato Firenze: Il tecnico della Fiorentina decisivo per l’accelerata sul mercato

A Firenze si respira un’aria nuova. La Fiorentina ha vinto e convinto contro il Torino, regalando un dolce ritorno ai tifosi che hanno preso posto sugli spalti del Franchi. Buona parte di merito, come si legge sul Corriere Fiorentino, va data a Vincenzo Italiano: l’entusiasmo del tecnico viola, in poco tempo, ha contagiato tutti. Dai giocatori ai dirigenti passando per gli addetti ai lavori, fino a Rocco Commisso.

Il presidente della Fiorentina ha conosciuto il mister soltanto pochi giorni fa, ma non è un caso che da quel momento abbia dato l’accelerata sul mercato. Rifiutando tutte le offerte per Vlahovic, rinnovando il contratto a Milenkovic e dando il via libera agli acquisti di Torreira e Odriozola, in attesa dell’ultimo acquisto per rinforzare le corsie esterne d’attacco.