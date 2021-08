L’Eintracht Francoforte si inserisce tra Torreira e la Fiorentina. Ventiquattro ore per la decisione finale del centrocampista

Non solo la Fiorentina su Lucas Torreira.

Secondo quanto scrive Gianlucadimarzio.com, anche i tedeschi dell’Eintracht Francoforte è sul giocatore: oggi il club tedesco ha rilanciato aumentando la sua offerta. Oggi dovrebbe arrivare una decisione definitiva da parte del mediano dell’Arsenal.

L’ostacolo per la Fiorentina – la squadra maggiormente interessata all’uruguaiano nel nostro Paese – è dietro l’angolo ed è rappresentato proprio dai tedeschi. Come detto, il calciatore gradirebbe ritornare in Italia ma l’Arsenal potrebbe insistere per dare corda agli ultimi rilanci dell’Eintracht.