L’emozionante messaggio di Frey: “Se chiudo gli occhi sento la voce del Franchi, il boato dopo ogni mia parata, e mi vengono i brividi”

Su Instagram l’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha scritto un messaggio bellissimo “a tinte viola”, a corredo di una sua foto in campo con la maglia gigliata: “Ci ho pensato per tutto il giorno. Ho pensato tutto il giorno di aver avuto una carriera bellissima. Ho chiuso gli occhi e ho sentito la voce dell’Artemio Franchi incalzare cori dedicati alla Viola, cori dedicati ai compagni e cori dedicati a me. Li sentivo, erano esattamente tutti lì, attorno a me. Ho ripensato a tutte quelle volte dove seguendo l’istinto bloccavo il tiro insidioso di un avversario respingendo o deviando fuori il pallone: in quei momenti l’Artemio Franchi restava in silenzio per mezzo secondo, come se mancasse l’aria, per poi tornare ad urlare più forte di prima”.

E poi ha aggiunto: “Ci ho pensato per tutto il giorno ed ho avuto i brividi. Quella fascia da capitano regalatami da uno dei calciatori più forti di sempre, il mio grande amico Roberto Baggio. Quella fascia stretta al mio braccio che rappresentava una delle Città più belle in assoluto, ricca di monumenti e persone incredibili. Ci ho pensato per tutto il giorno. Ho avuto una carriera bellissima. Grazie a tutti”.