L’Empoli con Zurkowski titolare trionfa a Cagliari. Il Milan punisce il Venezia nella ripresa e allunga sulla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le due gare di stasera del turno infrasettimanale di Serie A. L‘Empoli allenato da Andreazzoli va a vincere in casa del Cagliari di Mazzarri per 2-0. A segno per gli azzurri nel primo tempo Di Francesco al 29′ e Stulac con un gran tiro da fuori area al 69′. Buona gara giocata dal centrocampista di proprietà viola Zurkowski, che è anche andato vicino al gol nella ripresa con una bella conclusione parata da Cragno.

Il Milan dell’ex tecnico viola Pioli invece vince contro il Venezia per 1-0 con i gol di Brahim al 68′ e Theo Hernandez. I rossoneri salgono così a 13 punti in vetta alla classifica e a +4 sulla Fiorentina, mentre l’Empoli va a quota 6 e supera di una lunghezza la Juventus. Il Venezia resta fermo a 3 punti, mentre il Cagliari è penultimo a quota 2.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter, Milan 13, Napoli 12, Atalanta 10, Roma, Fiorentina 9, Bologna 8, Udinese, Lazio 7, Torino, Empoli 6, Sampdoria, Juventus 5 , Sassuolo, Verona, Spezia, Genoa 4, Venezia 3, Cagliari 2, Salernitana 1.