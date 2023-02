L’Empoli perde un obiettivo viola proprio per la sfida contro la Fiorentina

Brutto pomeriggio fino a questo momento per l’Empoli, che sta perdendo per 2-0 in casa contro lo Spezia, pagando anche il rosso ricevuto da Fabiano Parisi: per il mancino classe 2000 è arrivato un cartellino rosso per un fallo di mano nei pressi della linea di porta. Da lì il rigore dello 0-1 di Verde, che poi ha raddoppiato. In caso di risultato negativo della Fiorentina domani a Torino, il derby del prossimo turno sarà occasione di sorpasso per la squadra di Italiano.