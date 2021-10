L’ennesima maschera forgiata da tiepide illusioni. Perchè non ci sono differenze, tra Vlahovic, Bernardeschi e Chiesa

Dusan Vlahovic, un po’ come dottor Jekyll e mr. Hyde. Senza alcun offesa per nessuno, scusate, se ci giochiamo un po’. Anche perché non sono passati neanche tre mesi, da quando il serbo, in quel di Moena, mostrò la faccia più dolce, a chi lo osannava.

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti, scriveva Pirandello. E l’ennesima maschera forgiata da tiepide illusioni, si è materializzata ancora una volta dalle parti del Franchi.

Ma niente ipocrisie. La stessa maschera, viene indossata sempre più spesso dall’intero mondo del calcio. Lo sport più bello del mondo è diventato business, soldi, carriera. Non c’è più spazio per le emozioni pure. Non è più il tempo dei beniamini. E non ci meraviglieremmo, se tra qualche anno, cesseranno di esistere, in giro per Firenze, i tifosi con le maglie dei calciatori.

Vlahovic, così come Bernardeschi e Chiesa. Il carrarino disse “no grazie” ad una ricca offerta, rimpolpata dalla possibilità di indossare la fascia da capitano con il 10 sulla schiena. Privelegio, concesso a poche stelle nel firmamento viola. Il tutto, un po’ come Vlahovic, dopo aver dichiarato amore a cuore aperto nei confronti dei colori viola. Stessa faccia, o meglio maschera, della solita medaglia. Federico Chiesa ha dovuto rinnovare il contratto con la Fiorentina, ma solamente per la strana formula di pagamento imposta dalla Juventus, per strapparlo da mamma Firenze. L’ultimo talento volato in altri lidi. Prima dell’ultima illusione firmata dalla coppia Vlahovic-Ristic.

I calciatori passano, la Fiorentina resta. Basta solo non restarci fregati durante il percorso. Un allenamento, per così dire, che la Fiorentina sta pagando a proprie spese. Nella speranza, di stare presto alla larga dagli illusionisti…