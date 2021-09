L’enorme differenza tra falli veri e “falli da Var”. Ecco perché le proteste nerazzurre sono ingiustificate

Minuto 23′ di Fiorentina-Inter. Gonzalez se ne va sulla fascia sinistra, serve un assist perfetto per Sottil che mette dentro da due passi e i viola vanno in vantaggio. Tutto parte da un contatto, che c’è, tra l’argentino in maglia gigliata e Skriniar: Inzaghi protesta, il difensore nerazzurro non si capacita del mancato fischio, il Var rivede l’azione e conferma il fatto che Fabbri, dal vivo, aveva giudicato bene l’accaduto facendo correre l’azione.

Ecco l’arbitro, sinceramente la sua prova non è stata piena di errori, ma quella è stata una delle poche decisioni giuste prese durante la gara. Ricordiamo innanzitutto una cosa: a calcio il contatto fisico è consentito, non tutti gli scontri di gioco sono necessariamente falli. Con l’ingresso della tecnologia poi c’è un certo tipo di pubblico (e anche di addetti ai lavori come dirigenti, allenatori e quant’altro) che si è purtroppo assuefatto ad un metro di giudizio che è, francamente, ridicolo. “Visto? Gonzalez tocca Skriniar: è fallo”. Nossignori, no davvero. Il contatto c’è come detto, ma è un contatto lieve, ininfluente (tanto che nessuno in diretta se n’è praticamente accorto) di quelli che servono puramente per una presa di posizione sulla traiettoria alta del pallone. Gonzalez non fa neanche ponte: in quel caso sarebbe stato veramente fallo. Semmai Inzaghi, uno che a calcio ha giocato e di contatti come quello ne ha avuti centinaia, sarebbe più giusto che se la rifacesse col proprio difensore nella circostanza, perché un cristone grande e grosso come lo slovacco non dovrebbe farsi mettere fuori casa, anche in maniera ingenua, da uno come Gonzalez.

Insomma tra questo episodio e un fallo vero, ce ne corre. Ed è forse proprio sui falli veri che Fabbri ha commesso gli errori più marchiani. Bastoni si aggrappa a Gonzalez impedendogli di ripartire verso la metà campo avversaria? E’ giusto fischiare la punizione alla Fiorentina, ma non basta. Un cartellino giallo deve uscire in maniera automatica in situazioni come queste. E se questo fosse avvenuto non avremmo assistito alla sciocca, inutile sceneggiata dell’ex Stoccarda che, purtroppo, gli è costata l’espulsione.