L’enorme divario della Conference League che frena i tifosi di Fiorentina e West Ham. I soli sostenitori della Roma a Budapest superano l’intera capienza dello stadio di Praga

Fiorentina-West Ham è una finale importante, dai contorni storici considerevoli e con due tifoserie caldissime, pronte a godersi una finale europea dopo decenni. La capienza dello stadio scelto per l’atto conclusivo della Conference League frena l’entusiasmo e i numeri raggiungibili dai sostenitori dei viola e degli Hammers.

Che la terza competizione europea non raggiunga un livello di interesse paragonabile a Champions League ed Europa League, non è messo in discussione. Eppure il distacco con le prime due è enorme e (per ora) insormontabile, soprattutto a livello di capienza degli stadi per le rispettive finali. Sono i 75145 posti dell’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul (che ospiterà Manchester City-Inter) e i 67215 della Puskas Arena di Budapest, teatro di Roma-Siviglia… contro i soli 19370 dell’Eden Arena.

Per rendere ulteriormente chiara l’idea del divario, soltanto i tifosi della Roma oggi presenti in Ungheria, oltre 25mila (secondo la stima di Sky Sport), superano di gran lunga l’intera capienza dello stadio che ospiterà la finale di Conference League.