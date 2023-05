L’entourage di Bamba intanto sbarca in Italia… ma non a Firenze

Si parla molto in Francia dell’interesse della Fiorentina per Jonathan Bamba, esterno offensivo del Lille e di fatto alter ego di Ikoné prima che il classe ’98 venisse acquistato proprio dalla società viola. Insieme hanno vinto quindi una Ligue 1 e una Supercoppa di Francia ma poi Bamba ha proseguito la sua avventura, che ora potrebbe essere vicina alla fine. Il suo entourage si è mosso in questo week end verso l’Italia ma non verso Firenze: i suoi (e non solo suoi) rappresentanti infatti sono in visita nella capitale, dove hanno incontrato José Mourinho.

