“L’entourage di Vlahovic aveva già raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid su contratto e commissioni. Poi Commisso ha bloccato tutto”

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport di quello che poteva essere il futuro lontano da Firenze di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: “Il giocatore è stato molto tentato dall’Atletico Madrid, soprattutto lo era il suo entourage che aveva già raggiunto l’accordo su contratto e commissioni. Poi è stato Commisso a prendere una posizione netta e forte per tenere il giocatore a Firenze. Una decisione che non è stata legata a rinnovo o ad altro, perché di fatto a oggi ancora non c’è l’intesa per il prolungamento con la Fiorentina“