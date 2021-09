SALERNO – L’attesa per Franck Ribery è finita: da pochi minuti, il francese ha fatto il suo ingresso allo Stadio Arechi scatenando l’entusiasmo dei tifosi locali. Fumogeni e cori all’indirizzo dell’ex giocatore della Fiorentina, che si è esibito in dei palleggi a centrocampo proprio come fatto per la sua presentazione in viola.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com:

Ha collaborato Francesco Saverio Petito.