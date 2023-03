Leonardi: “Italiano tiene tantissimo alla sfida contro il Milan. Lui e la Fiorentina sbagliano e crescono insieme. Cabral è adorato, adesso sente tantissimo l’affetto”

La giornalista e bordocampista Vanessa Leonardi ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “La vittoria contro il Verona ha rimesso a posto tante cose: in altri casi, sarebbe stata una classifica molto preoccupante. Siccome anche Italiano, dopo mesi di infortuni e assenze, riesce ad avere tutti… può permettersi di fare delle scelte e di valutare chi schierare contro il Milan. So che il tecnico tiene tantissimo alla gara contro i rossoneri, sarebbe un’importantissima iniezione di fiducia”.

Su Cabral: “Per lui è stato difficilissimo adattarsi al calcio italiano, per me ha avuto tanti ostacoli di ambientamento. Adesso giocare e segnare con continuità lo sta portando ad avere grande fiducia in sé stesso. A Firenze è un ragazzo adorato ed è adorabile: è felicissimo di questa cosa, sente tutto l’affetto”.

Su Italiano: “Ha già 100 panchine in A, però è giovane e sta crescendo insieme alla Fiorentina. Trovo che il progetto si stia sviluppando bene, specie per quanto riguarda Italiano stesso. Mi piace molto il fatto che mister e giocatori sbagliano e crescono insieme. Il gruppo c’è sempre stato“.