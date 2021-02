“Leonardo Semplici poteva tornare alla Fiorentina, ma Commisso gli preferì Montella”

Con l’arrivo a Firenze di Rocco Commisso si poteva concretizzare il ritorno alla Fiorentina di Leonardo Semplici. Nell’estate del 2019 infatti c’erano stati dei contatti tra la dirigenza viola e l’ex allenatore della Primavera, che in quel periodo era alla SPAL. Appena arrivato però, Commisso decise per la permanenza sulla panchina viola di Vincenzo Montella, che nella stagione precedente aveva sostituito in corsa Stefano Pioli. Adesso Semplici è il nuovo allenatore del Cagliari. A riportarlo è il sito grandhotelcalciomercato.com