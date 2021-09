“L’errore della Fiorentina è stato quello di non gestire le forze, l’Inter ha vinto meritatamente”

A TMW Radio ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Francesco Baiano. Queste le sue parole sulla partita di ieri sera contro l’Inter: “L’errore della Fiorentina è stato quello di non saper gestire le forze. Quando è calata la pressione, è venuta fuori la qualità dell‘Inter e ha vinto meritatamente. Si è vista la differenza tra le due squadre”

E ha aggiunto: “Questa Fiorentina sta cercando di cambiare modo di pensare totalmente ora. I primi 35′ sono stati imbarazzanti per l’Inter per la forza della Fiorentina. Se segnava Duncan, l’Inter non la riprendeva più la partita”.