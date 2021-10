L’esodo dei tifosi della Fiorentina a Venezia: Torna anche la Curva Fiesole

Si preannuncia un esodo viola nella giornata di lunedì per assistere alla trasferta della Fiorentina in quel di Venezia. Come riportato da La Nazione, il settore ospiti dedicato ai tifosi viola allo stadio Penzo è già esaurito: tutti venduti i 750 biglietti messi a disposizione.

La partita di lunedì vedrà anche il ritorno, non certo ma assai probabile, di una parte della Curva Fiesole, che aveva scelto di rimanere fuori dagli stadi con la capienza al 50%. Adesso, con il passaggio al 75%, gli ultras della Fiorentina dovrebbero tornare negli stadi. Ottimi numeri anche per quanto riguardo il mini-abbonamento messo in vendita dalla società viola nei giorni scorsi: sono già 7000 le tessere vendute.