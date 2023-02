L’esodo sta diventando un’odissea per diversi tifosi della Fiorentina. Non tutti potranno essere allo stadio

Per molti dei 1600 tifosi della Fiorentina che si sono messi in viaggio per raggiungere Braga e sostenere la squadra di Italiano impegnata stasera nella gara d’andata dei play off di Conference League, non è stata una vigilia facile.

Un guasto al sistema informatico di Lufhtansa ha condizionato il traffico aereo. In diversi, specie quelli con i voli con scalo a Francoforte, rischiano di non arrivare in tempo, vedersi cancellare il volo o essere costretti a trovare mezzi e percorsi alternativi per non saltare questa trasferta del tutto.

Per qualcuno questo viaggio si sta trasformando in una vera e propria odissea, ma c’è chi sta facendo di tutto pur di non perdersi questo appuntamento.