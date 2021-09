L’esordio tutto a modo suo di Kokorin, tra rischio espulsione e una condizione atletica… piuttosto raggelante

C’è stato anche Aleksandr Kokorin nel successo di ieri della Fiorentina a Genova e questo verrà messo agli atti. Il russo anzi ha assistito da vicino al raddoppio di Bonaventura e creato più di qualche scompiglio, negli avversari ma anche nei compagni. Una decina di minuti ma piena di cose da raccontare, dalla prima spizzata di testa ai due “scatti” in zona gol che hanno evidenziato una condizione atletica a dir poco raggelante, di sicuro lontanissima da quella degli altri compagni, imparagonabile con quella di Vlahovic. In più Kokorin ci ha aggiunto anche un disimpegno in rovesciata a centrocampo e un’entrata killer su un calciatore del Genoa, che ha rischiato di procurargli anche un rosso diretto. Il calciatore è a Firenze da ormai otto mesi e francamente di alibi legati ad ambientamento o condizione pregressa non ce ne sono più, specialmente dopo una preparazione intera affrontata anche senza particolari problemi sotto la guida dello staff viola. Difficile pensare all’attaccante come a una risorsa, anche volendo immaginare un intervento miracoloso del mago Italiano: non resta che sperare, che in qualche modo il russo possa crescere fisicamente ma di certo la strada appare ancora molto lunga.