L’Espanyol molla Dragowski e prende un altro portiere: il polacco rischia di rimanere col cerino in mano?

Dragowski rimarrà, almeno per adesso, il portiere della Fiorentina. Secondo TWM l’Espanyol, finora principale indiziata ad acquisire il cartellino del polacco, ha infatti deciso di virare su Benjamin Lacomte.

Il portiere arriverà in prestito dall’Atletico Madrid, si tratta di un’operazione già fatta. Sfuma dunque definitivamente la pista Dragowski, che di certo è in uscita dalla Fiorentina ma ad oggi non ha una squadra che si è realmente mossa per lui. E che, soprattutto, abbia intenzione di versare gli 8 milioni richiesti dal club viola.