L’esperimento con due punte resta da rivedere. Intanto con quattro assenze sugli esterni l’attacco della Fiorentina è ridotto al minimo

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi c’è un commento sull’amichevole pareggiata 1-1 dalla Fiorentina contro il Monaco. L’attenzione si sposta sull’utilizzo a gara in corso di Cabral e Jovic insieme in attacco, con il secondo pochi metri dietro rispetto al primo. La difesa monegasca non è stata scassinata nemmeno con questo assetto tattico, ma la rosea precisa come il serbo sia entrato con voglia provando un paio di guizzi in rifinitura niente male. La condizione non c’è ancora, il piede si.

Il quotidiano ricorda come la Fiorentina sia attualmente senza quattro attaccanti esterni su cinque con le assenze out Gonzalez, Sottil, Ikone e Kouame. Avendo a disposizione soltanto Saponara e Benassi adattato, la squadra viola ha logicamente perso potenziale offensivo che si è riverberato anche su Cabral apparso spesso un po’ solo nonostante i tentativi di raccordo di Bonaventura.