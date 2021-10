L’esplosione di alcune piccole avvisaglie: l’attacco della Fiorentina è inesistente e i nodi vengono sempre al pettine

Chi ce l’ha con la formazione di Italiano, chi con la deflagrazione della grana Vlahovic, chi con lo stesso serbo o con qualche altro pessimo interprete della oscena partita del ‘Penzo’. Probabilmente c’è un po’ di tutto nella peggior uscita stagionale della Fiorentina, di sicuro invece c’è quanto di non fatto sul mercato. La classica sessione dove il club viola ha fatto come al solito le cose con la frenesia del rush finale, anche perché prima di esso non era stato possibile far niente, in attesa del ritorno di Commisso.

La squadra viola però è rimasta di fatto con un attacco sguarnito per usare un eufemismo, con due esterni di ruolo, uno dei quali ancora acerbo, e due vecchi mestieranti che tutto fanno fuorché gli esterni d’attacco. E lo ribadiamo: d’attacco. Perché il ruolo e la tendenza in quella zona dovrebbe essere quella di attaccare per l’appunto e di fungere da attaccanti aggiunti alla punta centrale. E invece niente, da Callejon (soprattutto) e Saponara ma anche da Sottil, la Fiorentina continua a ricevere poco o niente.

Mancava il quinto esterno si diceva, forse sarebbe più corretto dire che mancava anche il secondo/terzo. Mancava un vice Vlahovic, sperando che poi non manchi anche lo stesso Vlahovic dopo la violenta uscita presidenziale. Nella costruzione della squadra si è puntato sul riciclo, sul risparmio, ignorando anche una plateale richiesta come quella fatta da Italiano per gli esterni: a Udine e in qualche altra gara, il problema era già emerso, ieri è esploso in tutta la sua evidenza. Nodi che purtroppo alla lunga sono venuti al pettine e ai quali andrà messa la miglior toppa possibile, almeno in attesa del (speriamo non solito) mercato di gennaio.