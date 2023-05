L’esplosione di gioia al fischio finale. I giocatori della Fiorentina ‘abbracciano’ i tifosi e cantano: “Torneremo a esser campioni”. VIDEO

Per chi ama la Fiorentina, è una gioia incontenibile. Firenze potrà raccontare di una finale europea, che mancava da oltre trent’anni, raggiunta in modo clamoroso con rete decisiva di Barak intorno al 129°. L’emozione viene fuori tutta al fischio finale.

La Fiorentina, tramite i propri canali social, testimonia il momento con un video emblematico: i giocatori, probabilmente mai visti così in stagione, si godono il traguardo raggiunto e si fiondano subito verso il settore ospiti per festeggiare assieme ai tifosi. Di belle speranze anche il coro in sottofondo: “Torneremo grandi ancor, torneremo a esser campioni”.

Di seguito, il video: