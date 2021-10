L’espulsione di Sottil da rivedere, un fallo sull’attaccante ignorato. Terracciano, menomale che c’era fuorigioco

Venezia-Fiorentina posticipo dell’ottava giornata della Serie A è stata diretta dal signor Luca Massimi di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Rocca e Massara, con Giacomelli al Var.

Parte bene la Fiorentina, al 14′ contatto in area veneziana Odriozola-Haps. Lo spagnolo cade, per Massimi però non è fallo da rigore e forse il contatto non è così forte da indurre l’arbitro a fischiare il rigore, ma rischio grosso per la difesa neroverde. Al 24′ prima ammonizione del match per Amrabat che ferma Aramu; provvedimento eccessivo per il marocchino. Giusto invece il giallo a Odriozola che ferma Haps al 28′. Al 37′ il Venezia passa in vantaggio, regolare la posizione di partenza di Henry che poi mette in condizione il compagno di squadra di segnare.

Si passa alla ripresa ed al 61′ c’è l’ammonizione a Benassi che interrompe ingenuamente una ripartenza veneziana. Un minuto dopo giallo anche per Ceccaroni che strattona Vlahovic. Al 69′ sul taccuino finisce Sottil che trattiene Haps sulla linea laterale. Al 71′ ammonizione per Ampadu che abbatte Sottil. Episodio controverso al 77′, con il numero 33 viola che finisce a terra dopo un contatto con Ampadu. L’arbitro lascia proseguire e lo stesso Sottil, da terra, ingenuamente, impedisce una ripartenza neroverde. Massimi sorvola sul primo intervento ed è irreprensibile sul secondo che costa la seconda ammonizione e l’espulsione al giocatore gigliato. Al minuto 80 ultimo episodio della gara con Aramu che lanciato in contropiede viene atterrato da Terracciano. Massimi è già con il rosso in mano pronto per mostrarlo all’estremo difensore viola, ma per sua fortuna l’assistente Rocca segnala il fuorigioco di partenza dell’attaccante in maglia nera: posizione irregolare confermata dal VAR e niente espulsione per Terracciano.

Piccole imperfezioni per l’arbitro abruzzese, ma vista la giovane età sono ampiamente giustificabili. Resta da rivedere però l’azione dell’espulsione di Sottil.