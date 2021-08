L’estate soft della Fiorentina: test ai limiti del mondo professionistico e una squadra difficile da valutare

Quanto vale davvero la Fiorentina? Difficile dirlo anche a preparazione quasi conclusa, dopo un mese pieno di lavoro sotto la nuova gestione di Vincenzo Italiano. La dirigenza viola ha preferito un approccio soft per il nuovo tecnico che, a prescindere da tutto, avrà ancora bisogno di un po’ di tempo per far applicare tutti i suoi concetti al gruppo. Ostermunchen, Levico Terme, Virtus Verona e Montevarchi: due squadre di Serie C e due di dilettanti. Poi l’Espanyol, unico vero test di un certo livello, e ieri il Cosenza che nonostante il ripescaggio, di Serie B aveva poco ieri.

Una scelta probabilmente per non sovraccaricare di ansia e preoccupazioni la squadra viola, in caso di mancati risultati nell’immediato ma che di fatto impedisce di farsi una vera idea di quanto valga la Fiorentina oggi. Di certo c’è che il 4-0 di ieri sera non può e non deve ingannare, tantomeno far adagiare sugli allori una dirigenza che nell’ultimo biennio ha raccolto solo lotte salvezza. Per quanto sia bravo Italiano, difficilmente potrà tirare fuori la bacchetta magica.