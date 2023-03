L’esultanza di Biraghi che fa discutere: Le mani alle orecchie, la dedica ad Astori, la ricostruzione dell’accaduto

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha fatto discutere non solo per il gol realizzato contro il Verona, ma anche per la sua esultanza dopo la segnatura.

Una ricostruzione di quei momenti e del significato di alcuni suoi gesti l’ha fatta stamani il Corriere dello Sport-Stadio. All’inizio il calciatore è andato sotto il settore dei tifosi viola e si è rivolto al cielo pensando a Davide Astori. Poi, passando sotto la tribuna, si è portato le mani alle orecchie: questo suo gesto era rivolto ai tifosi dell’Hellas che fischiavano la squadra dopo l’esultanza poco gradita di Cabral, Dodô e Igor.

Nessuna polemica contro ambiente o tifosi viola: alcuni sostenitori gigliati hanno pensato che il gesto delle mani alle orecchie fosse rivolto proprio a loro.