Letang: “Abbiamo ricevuto un’offerta della Fiorentina per Celik, ma la nostra risposta non è stata positiva”

In conferenza stampa il presidente del Lille Olivier Letang ha parlato anche di Celik, terzino destro osservato dalla Fiorentina prima di virare su Odriozola: “Per Celik abbiamo ricevuto un’offerta dalla Fiorentina, ma non si può dire che abbiamo dato una risposta positiva. Non abbiamo ricevuto nessuna offerta, invece, da parte dell’Atletico Madrid“.

Le parole di Letang confermano dunque l’interesse viola per Celik, ma allo stesso tempo spiegano come mai alla fine la Fiorentina ha virato con decisione su Odriozola. A quanto pare, oltre al fatto che lo spagnolo aveva costi minori, il Lille non aveva alcuna intenzione di privarsi del suo esterno.