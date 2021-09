L’eterno ballottaggio tra Igor e Quarta e il mancino che favorisce il brasiliano

L’unica gerarchia stabilita fin qui da Italiano per la difesa centrale è rappresentata da Milenkovic, semi-intoccabile dato che una l’ha saltata anche lui, e poi dal ballottaggio a tre per stabilire il suo compagno, con un Nastasic però a rimorchio dei due favoriti per la maglia: Igor e Martinez Quarta. Caratteristiche diverse e piede opposto, il che fa una certa differenza perché poi quando c’è da costruire dal basso, trovarsi a proprio agio nella zona e con il piede di riferimento può essere determinante. Ecco perché poi il brasiliano l’ha spuntata già in un paio di occasioni, grazie al suo mancino e alla mole fisica. Il ballottaggio è ufficialmente aperto anche per domani, con un Nastasic che stavolta potrebbe tornare in panchina i due sudamericani a lottare per il posto accanto a Milenkovic.