L’Euroderby fa il ‘botto’ di share in chiaro: il dato che rimarca ancora l’assurdità di non poter vedere la Fiorentina sulle reti gratuite

Per una Fiorentina snobbata dalle emittenti in chiaro, c’è stato un Euroderby da incassi record (e non stiamo parlando delle cifre del botteghino del Meazza). Inter-Milan di Champions League di ieri sera, infatti, ha fatto oltre 9 milioni di telespettatori su Canale 5 (Mediaset) e Sky. Secondo i dati Auditel, la partita ha raccolto il 34,92% di share sulla rete di Berlusconi.

Domani le squadre italiane ritorneranno in campo per Europea e Conference League (con la Fiorentina solo su pay-tv). Il palinsesto in chiaro prevede infatti che Juventus-Siviglia venga trasmessa in Tv su Rai 1, mentre Bayer Leverkusen-Roma sarà on air su Tv8. Intanto Mediaset si prepara anche per la finale di Coppa Italia, tra Fiorentina e Inter, del prossimo 24 maggio. Almeno quella, i tifosi viola la potranno vedere in chiaro…