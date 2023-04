L’Europa amara della Fiorentina del passato: ricordate Stindl? Il tedesco lascerà il Mönchengladbach a fine stagione

Difficile che un tifoso della Fiorentina dimentichi Lars Stindl. Il tedesco fu protagonista di uno dei ricordi più amari del club viola nella sua storia europea. Nella stagione 2016/17, nei sedicesimi di Europa League, i gigliati uscirono sconfitti dal doppio confronto con il Borussia Mönchengladbach: in virtù della vittoria per 0-1 in Germania e in vantaggio di due reti al Franchi, la Fiorentina subì una rimonta clamorosa con tre dei quattro gol dei bianconeri realizzati da Stindl.

Poco fa, tramite i canali ufficiali del Borussia, il capitano del club tedesco ha annunciato che lascerà la squadra nella prossima estate, dopo otto anni con la stessa maglia.