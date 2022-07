L’evoluzione barcellonista di Puig, ma è ora di andare altrove. La Fiorentina supera Gattuso

Un’evoluzione di carriera tutta barcellonista quella che ha avuto Riqui Puig. Ma ora per lui è arrivato il momento di staccarsi dalla madre blaugrana per approdare in un altro club.

E in questo senso sono diverse le società che si sono interessate a questo giocatore, tra cui il Benfica in Portogallo, il Valencia in Spagna (richiesto da Gattuso, che ha da tempo una grande considerazione per questo ragazzo, come dimostrano alcune sue dichiarazioni del 2020, poi reiterate nel tempo) e la Fiorentina in Italia.

E proprio i viola si sarebbero portati in vantaggio per prendere il giocatore in prestito fino alla fine della stagione, superando il Valencia che continua ad avere numerosi problemi economici che gli impediscono di fare un mercato all’altezza della situazione, almeno fino a questo momento. Attenzione però all’incognita portoghese, perché il Benfica può offrire una ribalta prestigiosa a questo centrocampista classe ’99.