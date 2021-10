L’evoluzione graduale di Nico Gonzalez, l’esterno che non ama giocare a piede invertito

Quando arrivò dallo Stoccarda sembrava il classico esterno d’attacco da far giocare sulla fascia opposta a quella del proprio piede preferito, così da permettergli di rientrare per cercare la porta e creare pericoli. Nella realtà dei fatti, Nico Gonzalez si è dimostrato invece un giocatore un po’ atipico, molto più propenso a cercare il fondo e a sfruttare la fascia del suo mancino. Dalla zona sinistra è arrivato il suo unico gol in campionato finora e da lì anche l’assist per il gol di Sottil all’Inter, ad esempio. La grande agilità e l’abilità tecnica dell’argentino però fanno pensare ad una sua possibile evoluzione, come anticipato anche da Italiano. Potrebbe essere proprio la sua crescita e il suo adattamento sulla destra a dare un nuovo impulso a una manovra viola che spesso si incaglia proprio al limite dell’area di rigore.