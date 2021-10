L’ex capitano della Fiorentina rincuora Castrovilli: “Forza Gae, brilla come sai”

Gaetano Castrovilli sta ancora recuperando dall’infortunio al costato rimediato lo scorso 18 settembre contro il Genoa. Il numero 10 viola ha postato su Instagram una foto di lui durante l’allenamento odierno. Tra i commenti spunta anche quello dell’ex compagno, ora al Betis, German Pezzella. L’ex capitano della Fiorentina ha lasciato un commento sotto il post, mostrando tutta la sua vicinanza al classe ’97 in questo suo momento non propriamente facile. Queste le parole del difensore argentino: “Forza Gae, brilla come sai”.

