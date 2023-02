L’ex Fiorentina Lafont è convinto: “Contro la Juventus la qualificazione è apertissima”

Il portiere del Nantes ed ex Fiorentina Alban Lafont è stato uno dei protagonisti in positivo della squadra francese, nel pareggio in casa della Juventus in Europa League. Al termine del match, l’estremo difensore ha commentato la sua prestazione: “Credo di aver fatto la mia parte. Sapevamo benissimo che avremmo sofferto, è stata dura, ma mi complimento con tutti perché abbiamo respinto i loro attacchi in modo efficace”.

Sulla sfida di ritorno: “Contro la Juventus, la qualificazione è apertissima. Dobbiamo assolutamente preparare al meglio la sfida di ritorno: vogliamo dimostrare il nostro valore”.