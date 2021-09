L’ex Fiorentina Giovanni Simeone potrebbe essere una delle cause che ha portato all’esonero di Eusebio Di Francesco, cacciato dall’Hellas Verona dopo appena tre giornate. Secondo Il Corriere di Verona la prima panchina saltata in Serie A potrebbe avere come spiegazione, tra le altre, il mancato utilizzo dell’attaccante argentino, rimasto in panchina contro l’Inter.