L’ex Guidi lancia la sfida Primavera: “Cercheremo di sfatare il tabù della Coppa Fiorentina”

Federico Guidi, ex allenatore della Fiorentina Primavera e attuale allenatore della Roma, ha parlato così alla vigilia della finale di Coppa Italia Primavera: “La Fiorentina è una squadra di grande qualità, esperta, con tanti 2003 che già l’anno scorso hanno vinto questo trofeo. Stanno facendo bene in campionato perché sono secondi. L’ostacolo che abbiamo davanti sappiamo che è difficile, però questo a noi non ci deve preoccupare. A fine partita non dovremo avere rimpianti. Massimo rispetto per il nostro avversario, noi cercheremo di sfatare questo tabù dato che ormai questo trofeo è chiamato Coppa Fiorentina“.