L’ex portiere viola Neto sbarca ufficialmente in Premier League. Con lui arriva anche un difensore accostato alla Fiorentina

L’ex portiere della Fiorentina Norberto Neto è ufficialmente il nuovo portiere del Bournemouth. Il club di Premier League ha appena annunciato l’ingaggio del portiere 33enne.

L’estremo difensore brasiliano arriva a costo zero dal Barcellona e ha firmato un contratto di durata annuale. Ricordiamo che la prima scelta del Bournemouth fino a poco tempo fa era stata rappresentata dal portiere viola Bartlomiej Drągowski, ma la trattativa non è potuta decollare a causa di alcuni dettagli burocratici.

In dirittura d’arrivo al club inglese c’è anche il difensore del Feyernoord Marcos Senesi, accostato più volte alla Fiorentina in questa finestra di mercato.