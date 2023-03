L’ex viola Chiesa spaventa i tifosi della Juventus… ma alla fine non è niente di grave. Problemi per un altro bianconero

Il calciatore della Juventus ed ex Fiorentina Federico Chiesa ha accusato un infortunio nella partita di ieri, tra i bianconeri e il Friburgo. Gli esami svolti oggi hanno escluso l’ipotesi più grave, ovvero una lesione. Arrivano problemi, invece, per Alex Sandro: per lui lesione di basso grado alla coscia sinistra.

Di seguito, il comunicato:

Federico Chiesa e Angel Di Maria questa mattina sono stati sottoposti presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno.

Anche Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. La ripresa agonistica è prevista dopo la sosta per le nazionali.