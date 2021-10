L’ex viola Dalbert infortunato: indisponibile per Cagliari-Fiorentina

Il Brasiliano Henrique Dalbert, ex terzino difensivo della Fiorentina nonché avversario nella prossima giornata di campionato al Franchi (dove domenica si disputerà Fiorentina-Cagliari) ha riportato un infortunio nella partita dei sardi contro la Sampdoria. A seguito è stato sottoposto ad esami strumentali e a una visita del Prof. Massimiliano Selvi, dai quali è emersa una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Questo costerà al calciatore un percorso di riabilitazione e soprattutto una certa assenza per la partita contro la sua ex squadra.