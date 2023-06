L’ex viola Lakti segna il gol della storia per il Lecco e porta i suoi in Serie B dopo 50 anni

Si è chiusa anche la lunghissima stagione di Serie C, con l’epilogo della fase nazionale dei play-off che ha premiato il Lecco di Foschi. Nella finale di ritorno i lombardi hanno battuto il Foggia per 3-1, dopo aver già vinto all’andata. Decisivo anche l’ex centrocampista viola Erald Lakti, capitano della Primavera di Bigica, con il gol del 2-1 a una decina di minuti dal termine. Il Lecco torna così in Serie B a distanza di 50 anni dall’ultima volta.