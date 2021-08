L’ex viola Ljajic finisce fuori rosa e si sfoga: “Potrai aver fatto tanto, verrai dimenticato in un attimo” FOTO

Alla Fiorentina si mise in mostra per il talento cristallino delle proprie giocate, mai sbocciato del tutto, ma soprattutto per la storica rissa con mister Delio Rossi. Adem Ljajic, classe ’91, milita attualmente nel Besiktas, campione di Turchia, ma non se la passa bene.

Il serbo è finito fuori rosa, poiché la dirigenza dei bianconeri vuole cederlo. Il calciatore però si rifiuta di ascoltare proposte, volendo restare nella capitale turca. L’ex attaccante viola su Instagram si è sfogato: “Niente contro la società, i tifosi e la famiglia del Besiktas. La morale della favola è che potrai fare tanto o poco, verrai dimenticato in un attimo.