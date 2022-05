L’idea sudamericana per rimpiazzare Callejon? C’è da bussare alla porta di Corvino

Tra i protagonisti della cavalcata che ha visto il ritorno in Serie A del Lecce c’è sicuramente Gabriel Strefezza, esterno offensivo classe ’97, autore di ben 14 reti e tornato in massima serie dopo l’esperienza alla Spal. E proprio gli spallini lo scoprirono in Brasile da molto giovane. Secondo Tuttosport sul brasiliano c’è soprattutto il Torino ma in seconda battuta anche la Fiorentina, che dovrà completare il suo reparto offensivo vista la scadenza di contratto di Callejon. Difficile però che il Lecce se ne sbarazzi facilmente ed eventualmente ci sarebbe da trattare con l’ex ds viola Corvino.