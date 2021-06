L’identikit del tecnico cercato dalla Fiorentina. Novità ad inizio settimana prossima?

Per il nuovo allenatore della Fiorentina servirà ancora qualche giorno di pazienza. I dirigenti viola, il dg Barone, il ds Pradè e il dt Burdisso, continuano a lavorare per riempire il vuoto lasciato dall’addio consensuale maturato con Gennaro Gattuso. Si cerca un tecnico giovane, interprete di un calcio propositivo in grado di far divertire la città, di tornare ad accendere l’entusiasmo. Anche sul mercato, si sta lavorando sempre per costruire una squadra capace di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3 ed il cerchio, in tal senso, pare comunque restringersi. Delle candidature spuntate sulle scrivanie del centro sportivo “Astori” non si sottovaluta nulla: non sembrano però accendere particolarmente le piste argentine rilanciate dal Sudamerica nelle ultime. Si rifletterà fino all’ultimo, per arrivare a chiudere la pratica i primi giorni della prossima settimana: c’è da recuperare il tempo sfumato all’improvviso e i telefoni restano incandescenti. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.