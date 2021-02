Ligas: “Commisso ha speso tanto ma male e rinviare a giugno la soluzione dei problemi non è stata una grande idea. La Fiorentina non è il Cosmos”

Tramite la propria pagina Facebook il giornalista Franco Ligas ha espresso il proprio parere in merito alla situazione viola: “In verità la Fiorentina di Prandelli ha un briciolo di ordine in campo ma non convince e non dà l’impressione di avere le basi per costruirsi un futuro da protagonista. E il suo futuro non può essere affidato a Ribery, non è e non potrà essere un “Ibra”. Rocco Commisso ha affascinato i tifosi viola e li ha conquistati velocemente con il suo pittoresco modo di fare italoamericano, ha promesso mettendo le basi per il nuovo centro sportivo e ha scosso, sembra senza risultati concreti, quella politica ondivaga di fronte al Progetto Stadio. In prima istanza ha speso tanto ma male, se la squadra ha problemi di gestione e di classifica. Rinviare a giugno la soluzione dei problemi tecnici (direttore sportivo, allenatore, giocatori competitivi) non è stata una grande idea. Il futuro viola è oggi e il Cosmos non è la Fiorentina”.

0 0 vote Article Rating