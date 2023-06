L’imminente partenza di Igor non conferma Quarta: l’argentino può lasciare la Fiorentina

Se in precedenza abbiamo analizzato l’incredibile evoluzione della stagione di Luca Ranieri, arriva il momento anche delle note dolenti. Tra le tante situazioni analizzate quest’oggi da La Nazione c’è quella della difesa: se per quanto riguarda Igor, che dopo esser stato tra i principali partecipi del ritorno in Europa nella passata stagione, dopo l’ultimo anno sembra vicina una cessione, resta da capire quale sarà il futuro del compagno di reparto Lucas Martinez Quarta.

Il difensore classe ’96 non è mai stato al centro del progetto tecnico di Italiano e , adesso, dopo stagioni tutt’altro che esaltanti potrebbe davvero lasciare la Fiorentina. L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2025 e e chiaramente la dirigenza gigliata vorrebbe evitare di perderlo a zero la prossima stagione. Per questo motivo, Italiano potrebbe metterlo sul mercato e sostituirlo con un altro prospetto. Ovviamente servirà l’offerta giusta, ma Martinez Quarta si candida per lasciare Firenze in questa sessione di mercato.