L’impatto giusto al momento giusto: la Fiorentina prova a scoprire il vero Amrabat

Prima la cazziata in sala stampa e poi il ritorno in campo, in un momento molto infuocato al Gewiss Stadium, con la squadra di Italiano impegnata a tutelare il suo vantaggio. Sabato sera si è rivisto Sofyan Amrabat, di fatto assente dall’ultima di campionato del maggio scorso: dopo l’operazione per la pubalgia e l’intero pre campionato saltato, per il marocchino si è posto il problema di come integrarsi in una squadra che studiava e studia un altro tipo di calcio. La pungolata del tecnico e la necessità di un adattamento tattico ma intanto il ritorno con delle risposte da subito importanti, perché alla difesa del fantastico vantaggio viola a Bergamo ha contribuito anche lui, con un sostegno sempre presente ai due centrali difensivi. Poi ci sarà il tempo per capire se l’Amrabat di Verona si potrà rivedere in tutto e per tutto ma intanto si è rivisto sul campo il secondo maggior investimento della storia viola.