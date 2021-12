L’impegno di Commisso: Tutto il supporto finanziario per raggiungere risultati sportivi migliori e infrastrutture di livello mondiale. “La Fiorentina si è assicurata giocatori di rilevanza internazionale e un tecnico in grado di dare un nuovo slancio”

Quali possono essere le prospettive della Fiorentina? A detta della dirigenza del club il futuro sarà migliore, sia dal punto di vista economico e sportivo.

Considerazioni queste che sono contenute nel documento di bilancio del club viola, del quale Fiorentinanews.com è venuto in possesso, dove si legge che “l’ampliamento della capienza degli stadi durante le partite della Serie A al 75% ci rende fiduciosi di un possibile miglioramento delle performance del settore”.

Quanto alla squadra, la società è convinta che il Viola Park rappresenti “un importante investimento per il futuro del club ed una nuova base per stimolare lo sviluppo dei giocatori di tutti i livelli” e che “alla fine contribuirà a migliorare la competitività del club”.

E ancora, la Fiorentina “ha proseguito l’opera di rafforzamento assicurandosi giocatori di rilevanza internazionale come Nicolas Gonzalez” e “ha voluto assicurarsi un allenatore in grado di dare un nuovo slancio alla squadra”. In quest’ultimo passaggio non viene nominato Vincenzo Italiano ma il riferimento è a lui.

In questo senso “il presidente Rocco B. Commisso ha dichiarato la sua disponibilità a continuare a fornire tutto il supporto finanziario necessario per effettuare gli investimenti di cui la Società avrà bisogno per raggiungere il suo obiettivo generale ovvero risultati sportivi più sfidanti, con il supporto di infrastrutture sportive di livello mondiale”.